Abdelfattah MOUMEN,



Ingénieur d'état de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs ( Promotion 2010).



Compétences opérationnelles



Etude de l'existant.

Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques

Réalisation.

Test (TU, Test dintégration, Recette Fonctionnelle, PV).

Gestion des anomalies (Recette, Production).

Gestion d'équipe.

Collaboration avec tous les intervenants des projets.

Analyse et corrections des anomalies

Préparation des MEP



Compétences techniques



Langages : XML, JAVA, C, C#, 4GL

Technologies : J2EE, EJB3.0, WEBSERVICES(REST, SOAP), JPA, HIBERNATE, MAVEN, SPRING, JUNIT, JPA REPOSITORY, APACHE CXF, JAX WS

Serveurs dapplications : WEBSPHERE, TOMCAT, JBOSS

Bases de données : ORACLE, INFORMIX, MYSQL, PostgreSQL

Systèmes : Unix, Windows

Outils : Eclipse, INTELLIJ, GIT, SVN, VSS, DEVBOOSTER, SOAPUI, SwaggerUI, SQL DEVELOPPER, TAOD FOR ORACLE, SELENIUM, MANTIS, JIRA, EA (Entreprise Architect), Power Designer, Process Composer

Méthodes : SCRUM



Compétences fonctionnelles



Assurance Habitation (Simulation, Tarification, Souscription).

Assurance Auto (Simulation, Tarification, Gestion de sinistres, Sinistres).

Processus de conformité contrats IARD.

Refonte ECI (Espace Client Individuel Assurance)

Moyens de Paiement (Virements / Prélèvements / Chèques / LCN).

Refonte du SI Bancaire.



Mes compétences :

JPA/ Hibernate

EJB3

WebSphere

AMOA

Oracle

Eclipse

Java J2EE (Java 5 , Java 6)

Spring

Sql Developer / Taod For Oracle

Metier Banque / Finance

Tomcat

XML

JUnit

SVN/GIT

SwaggerUi

SoapUi

Web Services (SOAP, REST)