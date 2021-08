Abdelghafour ASSABAN

Bonjours;

je suis ASSABAN ABDELGHAFOUR âgé de 24 ans et je réside à Casablanca , ingénieur d’état à l’école nationale supérieur d’électricité et de mécanique , option qualité maintenance et sécurité industrielle.

Bien que débutant dans le monde professionnel et ayant une modeste expérience pendant des stages dans différents domaines d’activités, je me présente comme étant un candidat opportun, jeune et dynamique, prés à relever le défit et contribuer pour la réussite de vos projets.

j'avais travaillé comme stagiaire ingénieur pour mainte entreprise, de différents domaines, dans la management de la production, la maintenance et la conception et design ( 2D et 3D)

Je suis une personne curieuse de nature et d'une adaptabilité considérable, toujours Méticuleux, Autonome, dynamique, attentive et responsable.

J'adopte un sens aigu d'observation en permanence avec un esprit analytique de réflexion, j'ai aucun souci à travailler avec n'importe quel genre de personne, et ce émane de mon esprit d’équipe.



Mes compétences :

Solidworks, CATIA, Autocad

LangageC, Java, HTML, Visual Basic .NET