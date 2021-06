Abdelhadi BENWAKRIM

Notre cabinet de comptable agréé par le ministère de finance vous assiste, de manière compétente, sur tout ce qui a trait aux questions comptables, fiscales. sociales, juridiques et financières.



Nos services:

• Organisation de votre comptabilité et adaptation spécifique à votre activité selon le plan comptable dont elle relève.

• Tenue de comptabilité.

• Révision de votre comptabilité.

• Etablissement de situations intermédiaires.

• Production des états de fin d'exercice: Bilan, compte de résultat, annexes.

• Etablissement de toutes les déclarations fiscales et parafiscales.

• Assistance lors de vérifications fiscales et procédures de recours.

• Recherche des allègements de charges sociales éventuelles.

• Etablissement des bulletins de paie.

• Établissement des déclarations périodiques et annuelles aux organismes sociaux.

• Procédures de licenciement.

• Assistance aux contrôles des organismes sociaux.

• Tenue des registres légaux, affichages obligatoires.



Mes compétences :

Anticipation des contrôles fiscaux - Assistances l