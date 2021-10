Abdelhafid KHARROUBE (ABDELHAFID KHARROUBE)

Je suis un Ingénieur dÉtat en Génie Industriel, lauréat de lÉcole Nationale Supérieure dArts et Métiers de CASABLANCA pour l'année 2021, Option : Management des Systèmes Industriels.



Je suis très passionné par l'ingénierie industrielle dans les différents secteurs (Aéronautique, Automobile, Agroalimentaire).



Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des solides compétences et connaissances industrielles, je cherche toujours à développer de compétences renouvelables ainsi de démontrer les miennes déjà acquises dans un défi donné tout en fournissant un effort extraordinaire qui me procure la possibilité davoir une empreinte et un rendement élevé aux missions qui me seront confiées avec rigueur et ponctualité.



Je suis ouvert pour toute proposition qui maide à me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle d'emploi.