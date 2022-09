Abdelhakim KELLOUCHE

Hydraulicien de souche, maîtrisant parfaitement la suite office windows et oOo, très bonne maîtrise du SIG MapInfo avec son interpréteur de programmation MapBasic, des connaissances très basiques du SIG ARCGIS, en ce moment je suis orienté base de données FireBird, je travaille sur la réalisation d'un ERP. Toute une panoplie d'outils de travail pour un rendement efficace. J'ai exercé chez des privés, là je suis dans le secteur étatique depuis plus de 12 ans, ayant travaillé sur plusieurs projets très variés, actif sur quelques sites d'entraide; développement informatique et hydraulique ... voilà je crois que j'ai fait le tour ... une dernière chose j'aime les projets à caractère "défi" surtout s'agissant de travail en groupe avec une très bonne vision et une stratégie bien développée



Mes compétences :

Système d'Information Géographique

Base de données

Programmation orientée objet

ARCGIS

MapInfo

Programmation

MapBasic

Delphi

Word

Excel

FireBird

Open Source

Microsoft office

WASTEWATER MANAGEMENT

SQL

Autocad