Abdelhamid AZAROUAL

Dynamique ayant de très bonnes facultés dadaptation et lenvie de mettre mes compétences au service dune entreprise. Voici cinq aptitudes qui sont les miens :



FORMATION, ENCADREMENT ET ANIMATION : élaboration et mise en œuvre des enseignements (cours : CM et TD). Encadrement de projet, conduite de réunions et animation de formations.

GESTION ET ORGANISATION : Élaboration dune démarche qualité de service, maitrise des techniques de linformation et de la communication, préconisation des améliorations en matière d'organisation, de gestion et de procédures.

ANALYSE : Analyse des besoins et dé finition d es objectifs et du cadre d'intervention, Intervention en recherche, innovation et prospective, maîtrise de la méthodologie denquête et les étapes de diagnostic, maitrise de changement déchelle géographique (approche multiscalaire, SIG et télédétection), conception des indicateurs et réalisation des reportings.

PILOTAGE : montage et gestion de projets de développement local, des dossiers techniques, administratifs et financiers, définition et mise en œuvre dune politique de développement durable, etc.



Chercheur en environnement et développement durable, jinterviens auprès des collectivités et des entreprises pour la mise en place du RSE et l'émergence de nouveaux axes dinterventions.



Les challenges, le relationnel ainsi que les résultats sont les mots clefs de ma motivation.



Mes compétences :

Analyse des données globales et spécifiques

ArcGis, MapInfo, QGis, Surfer, Envi

Microsoft Office

Adobe Illustrator, Photoshop CS6, Inkscape

Organisation des réunions de travail

Montage et pilotage des projets de développement

Obtention de données du terrain (enquêtes, mesures