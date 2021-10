Abdelhamid BELMAARIS

Il est temps d'arranger tout le savoir et savoir faire acquis pendant une durée de 13 années d'expérience dans une entité specialisée en ingénierie et en gestion de projets.



Une experience diversifiée ma permis une grande flexibilité d'intervention au niveaude tout type de projet avec un large choix de disciplines et de prestations de services intellectuels selon le besoin des clients.



Le constat fait pendant tout mon parcours est la satisfaction des clients et employeurs avec qui j'ai travaillés. Le mot satisfaction des clients signifie pleins d'aspects quant à la qualité du travail accompli à chaque étape de mon parcours.



Vos besoins sont entre des mains sûres.



Mes compétences :

Ingéniérie

Informatique

Gestion de projet

Génie Civil

Management

Travaux publics