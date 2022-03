Nicolas DELANGLE

J'ai une formation avec un BTS et licence professionnelle en CONSTRUCTION BOIS.

J'ai 11 années d'expériences en bureau d'étude bois.

Je suis à la recherche d'un poste en conduite de travaux

delangle.nicolas@wanadoo.fr.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Dessinateur escalier bois

Technicien métreur en charpente bois

Eurocode

Construction et aménagement du bâtiment

Systèmes Constructifs Bois et Habitat

Lecture des plans et CCTP (Marchés publics et privés

Dessinateur menuiserie bois

Rédaction des dossiers dappels doffres (DC1)

AUTOCAD LT 2016

SEMA tous modules

AUTO CAD 2000

Ossature bois