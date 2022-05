Thierry VERGON

Depuis septembre 2016, je suis l'adjoint du Conseiller de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France à Bagdad. Entre 2013 et 2016, je suis affecté par le ministère des Affaires étrangères à la Direction des ressources humaines, en charge du pôle « Formations spécifiques et professionnelles ». Je pilote une équipe qui met en place pour les agents du MAE, des stages, séminaires et formations visant à renforcer leurs capacités professionnelles, faciliter leur intégration en cas de changement d’affectation, développer de nouvelles compétences techniques, managériales ou encore administratives.

De 2008 à 2013, secrétaire général de l’Institut français du Sénégal, j’ai pu découvrir les réalités d’un pays en développement et renforcer mes compétences en management interculturel. Je connaissais déjà bien le métier de secrétaire général d’Institut après deux postes successifs de quatre années chacun, à Oslo et à Tokyo.

Nommé dans l'équipe de direction de l'Institut, j'ai été chargé d'assurer la gestion et l'administration de ces établissements culturels et de coopération. Mes missions ont couvert la préparation et l'exécution des budgets, la gestion des personnels (administratifs et enseignants), l'organisation des services, la définition des besoins à court, moyen et long termes concernant l’évolution des équipements et du dispositif immobilier, la supervision d'un restaurant, la gestion d’antennes éloignées, le suivi de la programmation culturelle, la définition de stratégies commerciales et de politiques de communication sur tous support.

Entre deux missions pour le MAE, unissant des initiatives séparées devant s’enrichir mutuellement par des synergies et des mises en commun de moyens, j’ai lancé le projet de l’agence-A. Le temps a malheureusement manqué pour donner à l’entreprise l’envergure initialement voulue : créer un pôle d’entreprises culturelles, rassembler autour d’un lieu de diffusion des cultures du Monde un ensemble de prestations culturelles en BtoC et BtoB. L’agence-A a surtout rendu possibles un certain nombre d’événements, donné à des artistes la chance de se produire au Japon, mis en commun des professionnels de la culture…

J’ai pu, après plus de quinze ans passés au service de la culture française à l’étranger, prendre goût aux échanges culturels internationaux de haut niveau, à la gestion et l’administration d’entreprises culturelles et à l’organisation de projets, me constituer un réseau de partenaires et d’amis dans la plupart des disciplines artistiques, de la danse contemporaine à la littérature, des musiques actuelles aux arts visuels. Je puis ainsi mobiliser, tant en France que dans les pays qui m’ont accueilli, des contacts à tous les niveaux de la chaîne de la création artistique : maisons de production, éditeurs, compagnies et artistes, agents, partenaires institutionnels, festivals… Les années passée au service de l’Etat à l’étranger (recruté local chargé du Livre en Afrique du Sud, tout d’abord, puis comme agent contractuel du MAE en Norvège – attaché culturel et secrétaire général du Centre culturel français d’Oslo –, au Japon – secrétaire général de l’Institut franco-japonais de Tokyo et à Dakar – secrétaire général de l’Institut français du Sénégal) m’ont apporté énormément, tant sur le plan personnel que dans ma vie professionnelle, où j’ai pu, je le crois, donner satisfaction à ma tutelle et m’épanouir pleinement. J’ai acquis des compétences : diriger un service ou un établissement, monter et mener à bien une programmation adaptée à des publics ciblés, animer des équipes aux missions et compétences diverses, comprendre les mécanismes des administrations et des partenaires culturels ou institutionnels internationaux, maîtriser les enjeux sociaux, éducatifs et culturels des politiques publiques, connaître les pratiques et les partenaires de l’économie de la culture.



Mes compétences :

Afrique

Arts

Culture

Édition

Evénementiel

Japon

Musique

Organisation

Oslo

restaurant