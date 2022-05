Mbaye DIENE

Je suis un technicien supérieur en bâtiment double d'un gestionnaire ayant des compétences aussi bien sur le plan technique qu'administratif.

j'ai eu a travailler dans une grande entreprise de bâtiment et travaux publics comme coordonnateur des travaux et chargé de projets de 1995 à 2007.

J'ai crée une entreprise CENTRALE D'EQUIPEMENT et de REALISATION (C.E.R) , Entrepreneur et Technicien Supérieur de Profession. Métier que j'ai exercé pendant plus de Dix sept ans (17) ans. D’abord stagiaire, puis conducteur et ensuite superviseur chargé de coordonner les travaux sous la Direction de la Société TTCEB spécialisée dans les grands travaux de bâtiment tous corps d’état et TP.

Doublé d’expérience en matière de gestion administrative et technique de chantier, je suis, un citoyen plein d’ambition qui a créé cette entreprise pour me mettre au service du développement de la nation et aider à la promotion du secteur du BTP par la formation de jeunes cadres dévoués. C’est une initiative qui contribue également à la création d’emplois qui est un souci permanent de notre pays.







Mes compétences :

BTP

Bâtiment

Management

Construction