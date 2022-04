Hello

bonjour ;

citoyen du senegal ; je suis Mr Diouf Abdoulaye ; superviseur en entreprises et aussi administrateur systemes et reseaux ; jai aussi servi comme guide touristique professionelle pour mon propre compte a une periode de ma vie .

et jaimerais profiter de cette plateforme pour nouer des liens damities de partenariats afin dentretenir des echanges fructueux et gagnants /gagnants .



Merci



