Ilhame RADID

Ayant un double cursus, un Master II Sciences politiques, mention « Conduite et Évaluation des Politiques Publiques » et un Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale, cela m’a permis : la validation de ma connaissance opérationnelle des problématiques sociétales et les méthodes conceptuelles m’ont permis d’acquérir des savoirs et savoir-faire dans divers domaines des politiques sociales.



Mon expérience de terrain longue de 15 années, m’a conféré des qualités et une grande connaissance des publics concernés par les dispositifs. Mes capacités de recherche-action me permettent de mettre en place une démarche évaluative à travers une analyse de la demande sociale, prolongée par une réflexion prospective qui vient nourrir, dans une logique d'aide à la décision, les choix stratégiques et opérationnels.Toutes mes expériences m'ont permis d'acquérir une grande adaptabilité.



Fortes de mes diverses expériences et expertises j’ai acquis et développé des méthodes et outils. Je maîtrise donc les conduites de projets, à savoir les recueils de données par les diagnostics de territoire, les élaborations et suivis de projets. A ceci s’ajoutent des capacités de coordination, d’animation de réunions, de mobilisation de partenariat, de médiation et de communication.



Mes compétences :

Politiques publiques

Formation

Développement territorial

Accompagnement de projet

Petite enfance

Innovation et développement