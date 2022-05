Sabrina CORDONNIER

Des Hommes et des Projets…



L’accompagnement humain a été et continue d’être le maître mot de ma carrière professionnelle, et de ma vie personnelle d’ailleurs.



Ma particularité ? L’homme est au centre de mes préoccupations, toutes mes interventions sont basées sur les relations humaines.

Ce en quoi je crois le plus? L'intelligence collective

Mes valeurs? Bienveillance, Respect, Authenticité



Mes domaines d'activités :

- Management : cohésion d'équipe, gestion de conflit, optimisation de la performance, efficacité professionnelle, gestion du stress....

- Accompagnement à la parentalité

- Insertion et/ou réinsertion



Mes outils :

- Coaching

- Codéveloppement professionnel

- Formations actions

- ...



Votre Retour sur Investissement?

- des collaborateurs motivés et soignés

- une entreprise soignée par ses employés

- un gain d'efficacité et de performance

- l'atteinte des objectifs de l'organisation (CA augmenté pour les entreprises privées, objectifs atteints pour les autres)





A vous les dirigeants, les Managers…Si vous pensez que :

- la première richesse de votre entreprise ce sont simplement les Hommes qui y travaillent, à quelque niveau que ce soit dans la hiérarchie

- que ces Hommes sont dotés de compétences, d’idées nouvelles ou innovantes qui peuvent aider au développement de celle-ci

- que l’implication de ces hommes dans la stratégie et les projets de l’entreprise augmentera leur efficacité, et donc la richesse de l’entreprise

- que chacun d’entre eux peut apprendre de l’autre, et par conséquent apprendre à l’autre



Alors rencontrons-nous pour étudier les possibilités d’accompagnement de vos équipes en fonction de vos problématiques, projets et/ou objectifs.



Etude et diagnostic gratuits sur demande, sans engagement.



Membre de l’Association Française du Codéveloppement (www.afcodev.com)

Membre du Club Face Artois (https://www.facebook.com/FACE.Artois/timeline )



Mes compétences :

Intelligence collective

Social

Développement personnel

Coach

Formation

Accompagnement

Management

Formateur