Mohamed HAGAZA

Manager des projets en contrôle commande & Signalisation Ferroviaire



Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) & à Maîtrise d’Œuvre (MOE)





DOMAINES DE COMPÉTENCES :



- Contrôle Extérieur des études de Signalisation ferroviaire sur la LGV SEA (EXE, ATC, ENE, Achat, etc.)

- Pilotage et écriture des DCE des marchés ferroviaires sur la LGV EE 2 (ACSET, RTMS, Bâtiments, etc.).

- Conduite de projets en signalisation ferroviaire (Métro Hong Kong, KVB-SN, KVB-P, ERTMS, KVS, etc.).

- Encadrement d’équipes techniques de production dans des contextes pluridisciplinaires (20 ingénieurs).

- Rédaction Cahiers des Charges, Rationalisation et Supervision de la sous-traitance (30 prestataires).

- Management Qualité (ISO 9001-V2000), Méthodes (CMMI, Cycle V, MOP) et Outils de Production.

- Analyse Sûreté de fonctionnement Systèmes & Logiciels ferroviaires (Incheon, Taegu, Santiago, etc.).

- Conception systèmes de signalisation et production logiciels sécuritaires (CENELEC 50 126/128/129).

- Fédération d’équipes, maîtrise des risques, contrôle des écarts et définitions des solutions adaptées.



COMPÉTENCES TECHNIQUES :



- Langues : Trilingue Français, Arabe, Anglais Professionnel.

- Systèmes et Plateformes : Windows, Unix, Solaris, Dell, Sun, HP, IBM, Motorola, Intel.

- Langages et BD : B, C-C++, ADA, Cobol, Pascal, ASM, Access, DB2, SQL/DS, HP-QC, ISTQB, GED.

- Méthodes : ISO 9001-V2000, CENELEC 50126 50128 50129, CMMI, SADT, Cycle en V, Loi MOP, AGILE.

- Outils : ClearCase, MS-PROJECT, SAP, Atelier B, SCADA, IHM, X25, MS Office, AUTOCAD, GED, etc.

- Signalisation : Systèmes (ERTMS/ETCS, CBTC, KVB, ATS, etc.) et Principes SNCF (DES, IN, IG, etc.).





