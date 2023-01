Bruno DESHAYES

Ingénieur Expert Systeme Global de Transport : BHNS, Tramway, Metro, Train.



Expertise Globale et Transverse du Systeme de Transport et des Automatismes Fixes et Embarqués, pour les environnements complexes avec les contraintes réelles liées à une exploitation optimum et en sécurité.



Conseil et Assistance Technique Maitrise d'oeuvre et Maitrise d'ouvrage :



* Automatismes,

* Pilotage Automatique sans conducteur, Système Intégral

* Matériel Roulant,

* Signalisation Ferroviaire, Télécom, SAE, Radio

* Interfaces GC & Infrastructures-Systèmes

* Vidéo surveillance, Multimédia.

* Signalisation Lumineuse de Trafic

* Insertion Urbaine du système de transport

* Courants faibles d'un système de transport

* GTC, Poste de commande centralisé

* RAM & S (EN 50126 & EN 50128-EN 50129)



Direction de Projets de Transport



- Management des processus Industriels

- Management de projets et d'affaires

- Qualité - AMDEC - FMDS - REX - Methodologie Fides

- Exploitation et maintenance,

- Marketing, Produits et Avant vente

- Développement commercial, Offres



Anglais courant, parlé et écrit

Allemand avec de très bonnes bases scolaires



Spécialités :



Expertise Système dans les Automatismes Embarqués et Fixes pour du métro en pilotage automatique sans conducteur,

Expertise technique des Installations Ferroviaires Fixes et Embarquées,

Expertise des Interfaces Systèmes et Infrastructures/Génie Civil,

Expertise dans les choix stratégiques de transport voyageur et la conduite d'opérations, ainsi que l'accompagnement dans les processus,

Auditeur de processus suivant une méthodologie "Fides" liée à la boucle de l'amélioration continue,

Expertise technique pour les Dossiers de Sécurité en liaison avec les EOQA et le STRMTG, pour les autorisations d'essais, d'Exploitation et de mise en service commerciale Tramway.





Mes compétences :

Ferroviaire

Management

Project Management

Sureté de Fonctionnement

AMO

MOE

Qualité

AMDEC

maintenance