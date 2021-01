Mahnaz BLONDEL

Avec près de 30 ans d'expérience, le Groupe EKIUM fédère aujourd'hui plus de 1300 collaborateurs pour un CA de 130Meuros;;. Acteur de référence dans l'Ingénierie Industrielle, du Bâtiment ainsi que dans l'Automation, EKIUM est également aujourd'hui un acteur reconnu dans le domaine du Nucléaire.



Au côté d'EDF tant sur les CNPE qu'au près des Centres d'Ingénierie, du CEA ou d'ORANO ; Nous intervenons sur l'amont et sur l'aval du cycle combustible, sur les réacteurs en exploitation, sur le démantèlement, sur le stockage ainsi qu'autour des programmes et des projets de laboratoire de recherche et d'essais.



Nos certifications :

Qualité ISO 9001, Santé Sécurité OHSAS 18001, MASE, CEFRI, QUALIFOUDRE, EDF UTO, QUALI-SIL, ISM-ATEX



