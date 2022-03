Laurent MOULIN

Spécialiste de la rédaction de cahier des charges ERP et du pilotage de projet ERP

Gestion de projet informatique : Je propose mes services en assistance à maîtrise d'ouvrage de projet ERP, gestion des infrastructures et maintenance industrielle : Analyse des besoins, cahier des charges, assistance au choix, Assistance à la gestion de projet, pilotage de projet, accompagnement au changement, conduite des recettes, déploiement.

Conseil en résolution de problèmes complexes : Au travers de la méthodologie PÄT-Miroir(c)

Distributeur de la solution MyReport, l'outil de reporting qui utilise Excel, idéal pour les PME

Expériences : J'ai 10 ans d'expérience en conseil (indépendant depuis 2004), associé à 12 années d'expérience industrielle aux postes de responsable de production, ordo et logistique.



Mes compétences :

ERP

AMOA

GPAO

Assistance à maîtrise d'ouvrage

formateur gestion de projet

Assistance au changement

Audit opérationnel et organisationnel

Appel d'offres ERP

Cahier des charges

formateur lean

Cahier des charges ERP

Tableaux de bords et KPI's

MyReport

Résolution de problème complexe

PAT-Miroir