Laurent CORDONNIER

Mes centres d'intérets professionnels sont les suivants:



- Organisation industrielle et pilotage des projets

- Ingénierie des installations industrielles

- Maîtrise des risques industriels et mise en sécurité

- Veille technologique et prospectives réglementaires





*Membre des sociétés professionnelles :

- Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA)

- Groupe Suisse des Ingénieurs de l'Industrie (GII) Zurich



Mes compétences :

Ingénierie

Génie Chimique

Gestion de projet

Traitement de surface

Techniques du nettoyage Industriel