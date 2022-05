Directeur de projet certifié IPMA B j'ai piloté plusieurs projets de mise en oeuvre d'ERP. Je suis spécialiste en AMO, achats et direction de projet de progiciels de gestion.



J'ai également conduit des projets autour des problématiques PDM/PLM, dans le domaine de la conception mécanique et de la chimie.



Référencé par la région Rhônes Alpes dans les programmes d'aide au PME/PMI SIPME, j'interviens en tant qu'expert en systèmes d'information, formateur et consultant AMO.



Je collabore également avec des cabinets de commissariat aux comptes en tant qu'audit en systèmes informatiques.



Ancien diplomé de l'EDHEC LILLE (92) et de l'ESA de Grenoble (DEA MATIS), je suis passionné du management des technologies et des systèmes d'information d'entreprise. http://www.edhec.com http://www.iae-grenoble.fr/



Vous pouvez me contacter directement en utilisant thierry.yven(nospam)@antaes.ch ou , thierry.yven(nospam)@gmail.com https://ch.linkedin.com/in/thierryyven



