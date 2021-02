Olivier LUISETTI

Chief Relationship Officer (CRO)



Aujourd’hui, la force d'une entreprise repose sur sa communauté de clients, de collaborateurs mais aussi des fournisseurs et partenaires. Ce sont donc les individus qui contrôlent la réputation et la communication de votre entreprise.



Il devient nécessaire de cartographier finement ses réseaux, pour déterminer quelles sont les bonnes personnes à même de générer une influence maximale pour votre entreprise



La feuille de route d'un Chief Relationship Officer est la suivante :



- Elaborer une stratégie au plus haut niveau de l'entreprise pour développer notre écosystème de relations

- Identifier les contacts clés appartenant aux réseaux d’acteurs clés de votre métier.

- Identifier les atouts majeurs de notre entreprise qui peuvent aider à créer de la valeur pour ces différentes communautés.

- Rédiger des plans stratégiques pour construire et développer les relations avec chacun de ces communautés

- Concevoir et mettre en place des actions spécifiques pour renforcer et guider ces relations



Nous vous proposons de vous faire connaitre plus d'une centaine d'outils pour accélérer et développer et connecter vos relations professionnelles, pour trouver des nouveaux contacts qualifiés, accroître votre chiffre d'affaires de manière ciblée et vous accompagner au quotidien pour prendre les bonnes décisions auprès d'experts recommandés par les contacts de vos contacts.



Que vous soyez en cours de création d'entreprises, ou en train d'innover, rechercher de nouveaux modèles économiques, il existe en effet de nombreux outils (réseaux sociaux professionnels, outils favorisant le business collaboratif, le crowdbusiness, des "chats business") sans compter plus de 10000 réseaux professionnels en France.



Nous avons entre autres formé, accompagné entre autres, les équipes d'AKKA Technologies, SEGECO Consulting, VISIATIV, puis AXA et GROUPAMA...



Pour en savoir plus, contacter nous

Par mail : luisetti.olivier @ gmail.com

Par tel : 06 11 67 04 86



Mes compétences :

Management d'équipe

Management commercial

Networking

Prospection

Vivacité d'esprit et de réaction

Conseil

Externalisation

Achat

Marketing

Communication

Supply chain management

Knowledge Management

Logistique

Passionné par les arts

Réseau

Humaniste. Apprendre. Ethique. Développement

Humaniste

Capacité d'écoute

Traduction

Relations internationales

Organisation professionnelle

Gestion de la relation client

Acteurs douées

Relations sociales