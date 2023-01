Coach de dirigeants, formateur et consultant en stratégie, je suis spécialisé en excellence opérationnelle et en transformation digitale.



J'interviens auprès des indépendants et des entreprises pour les conseiller dans leur transformation digitale et dans la mise en place de stratégies de développement innovantes pour assurer la croissance de leurs activités et optimiser les performances de leurs équipes.



Passionné par la culture Startup et le Marketing Digital, diplômé d'un Master en Marketing Développement à l’INSEEC Business School et formé au Growth Hacking à The Family, j'accompagne au quotidien les entrepreneurs et les entreprises ambitieuses dans leurs opérations et dans leur exécution.



Praticien PNL et coach professionnel, je me suis formé au développement humain et aux métiers de la formation avec Lionel Calderini et Paul Pyronnet, experts de la PNL et du coaching en France. J’accompagne les managers et les dirigeants à optimiser leur organisation, découvrir leurs stratégies d’excellence et développer leur leadership.



D’un naturel ambitieux et motivant, mon expertise pluridisciplinaire me permet d’intervenir sur de nombreuses thématiques pour vous aider à réaliser vos ambitions et vous accompagner dans votre accomplissement personnel.



SI vous souhaitez échanger, vous pouvez me contacter par email à l'adresse : hello@hubert-eymonot.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative et commerciale

Comptabilité

Commerce

Marketing

Communication

Coaching professionnel

Programmation neuro linguistique

Management

Coaching de dirigeants