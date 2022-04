Florence DUC

AVEC FLORENCE YOGA MASSAGE...DÉCOLLEZ SUR UN NUAGE



Formatrice et Masseuse de bien-être à mon cabinet et en entreprise.

J'interviens auprès des professionnels et des particuliers.

Je suis également Professeur de Yoga (certifiée par l’École Française de Yoga de Toulouse).



CABINET de BIEN-ÊTRE : 25 rue Joseph Desaymard - La Pardieu - 63 000 Clermont-Ferrand.

Je suis la fondatrice de "Calins Petons" et "Pause ZEN au travail".

Tel : 06 37 67 01 02

http://www.florenceyogamassage.com

https://www.facebook.com/FlorenceYogaMassage/



J'interviens régulièrement à la radio sur France bleue en tant qu'experte en Bien-être.



ACTUELLEMENT j'anime des séances GRATUITES de "YOGA et Nature" au sommet du PUY de DÔME (63) les samedis de septembre 2017 à 10h45.



Prochaine FORMATION en modelage de bien-être aux huiles BIO :

http://www.florenceyogamassage.com/content/8-formations-conferences



Je propose dans votre ENTREPRISE sur toute la FRANCE :

- des ateliers collectifs de GESTION du STRESS au travail

- des stages de Yoga et Méditation

- des sessions de massages individuels sur table "lâcher prise" dos-nuque-crâne ou" cocon et relaxant" du corps

Ces prestations sont généralement prises en charge par l'employeur ou le CE.

J' interviens sur votre lieu de travail, sur la plage horaire de votre choix, sur devis et facture.

Préservez ainsi ou développez votre capital ÉNERGIE...des orteils à la pointe des cheveux ou du crâne.



Témoignage : "cela change d'une sortie de l'équipe au restaurant, ils reçoivent une prestation personnalisée et originale qui me permet de fidéliser et remercier l'implication de mon personnel durant toute l'année et de faire entrer le bien-être au sein de mon entreprise. Pour certains cela peut les réconcilier avec leur lieu de travail" (PME 12 salariés - 12 massages "lâcher-prise" dos nuque et crâne de 40 mn chacun).



Pour les PARTICULIERS je propose :

des séances de yoga pour adultes -1h à 15€ / Méditation - 50 mn à 10€

des "ateliers ZEN" pour les 5-11 ans certains mercredis de 15h15 à 16h30 à 15€

Je propose du massage pour tous,

Un massage Lâcher prise dos nuque crâne

Un massage cocon relaxant du corps, également pour future Maman, bébé, enfant , ados

du coaching en massage parent/bébé dès la tombée du cordon en séance individuelle ou en atelier collectif

J'adoucis aussi le quotidien d'enfants souffrant d'un HANDICAP ou d'un syndrome. Mon cabinet est accessible aux fauteuils roulants, j'interviens parfois à domicile.

J'utilise et vends d'excellentes HUILES florales et végétales BIO non essentielles.



Issue d'une famille de masseurs kinésithérapeutes et d'esthéticiennes, j'ai vécu en Afrique et au Brésil, le massage de bien-être a toujours fait partie de mon hygiène de vie et de mon équilibre. Je suis à l'affut de tout ce qui se fait en massage dans le monde (Chine, Thaïlande).

J'ai suivi une formation internationale en massage ayurvédique de plusieurs années (diplômée en 2014 de l’École de massage londonienne LCIC) complétée par plusieurs spécialisations.

J'ai été la masseuse du Relais & Château "L’Hostellerie Saint Martin" pendant 6 mois, jusqu'à sa fermeture.



Depuis 2004, je pratique assidûment le yoga et suis membre de l'Institut Français de Recherche en Yoga et de l'UNY.





**********************************



Également ARTISTE PEINTRE ex élève de L’École du LOUVRE : 95 expos, 3 prix



RÉTROSPECTIVE 25 ans de carrière artistique : 25 œuvres

Espace Culturel Harmonie Auvergne, 6 Place Gaillard - Clermont-Ferrand

jusqu'au 29 juin 2012. Huiles, encres de Chine, aquarelles, acryliques, collages

* Maison de la Culture - Clermont-Ferrand

"Regards d'Artistes sur l'Auvergne"

60 artistes, 250 oeuvres:

Mon huile "Pluie d'été sur Royat" (70x60) a reçu les FÉLICITATIONS du Jury.

* Hotel Intercontinental Marseille. 23 œuvres: huiles, encres de Chines, collages, aquarelles

* Alliance Française Rio de Janeiro



Mes compétences :

Yoga

Massage bien-être prénatal

Bien être

Massage bien-être en entreprise

Gestion du stress en entreprise

Massage bien-être handicap

Coaching massage bien-être bébé

Formatrice en massage ayurvédique

peinture expositions