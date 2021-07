Fabien QUANTIN

INGENIEUR GENIE CIVIL & INFORMATIQUE

NAF 71.12B, Identifiant SIREN 444 733 208

www.expertsystems.fr - Port 06 72 21 77 29



Nous réalisons les missions suivantes :



- knowledge management : systeme expert utilisable en mode web sur www.expertsystems.fr



- management de projets (génie civil et informatique): développement d'outils de management de projet



- assitance technique et réglementaires en amont des projets de génie civil : vérification ou contrôle technique (rapports réglementaires selon NFP06-001)



- calcul (génie civil et scientifique) : logiciel de calcul par éléments finis, calcul béton armé et charpente métallique, mixte et renforcement



- informatique : applications spécifiques en mode desktop, cient-serveur ou web et bases de données



Parcours professionel :



- 10 années en organismes de contrôles

- 10 années de bureau d'études et ingénieries



Mes compétences :

Calcul de structures

Programmation en DELPHI et PASCAL

Bâtiment