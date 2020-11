Jocelyn Daniel CAUFOUR

Daniel CAUFOUR a rejoint Baccarat fin 2012 comme Chef de projet de Transformation et lancement du Lean Manufacturing. Il est actuellement Directeur des opérations qui ont fortement contribué à lamélioration de lEBITDA (de 3,8 M€ en 2012 à 10,3 M€ en 2015)



25 ans dexpérience passés dans lindustrie à linternational : automobile/assemblage (VALEO, Plastic Omnium), loptique Médicale (Essilor), le luxe (Media 6 et Baccarat), à transformer, réorganiser et diriger des structures depuis plus de 20 ans.



Avant Baccarat, J-Daniel a été basé 4 ans aux états unis en charge de 2 filiales dESSILOR . Il a été COO dESSILOR Instrument North America.



Expert en production, méthodes/industrialisation, transformation Lean, il a lhabitude de dépasser les objectifs.

Il a démontré une forte capacité à conduire les changements dorganisation, concevoir les stratégies industrielles et les structures adaptées, inspirer les équipes, en pleine transition comme gérer le quotidien.



Communiquant charismatique, J-Daniel sait partager une vision de long terme, conduire des croissances rapides. Il bâtit sa crédibilité avec tous les niveaux de management, et construit lenvironnement propice à latteinte dobjectifs ambitieux.



Mes compétences :

Développement de la performence industrielle

Management

Business development

Lean Manufacturing