Bruno BARABAS

J'ai obtenu le titre d’hypnothérapeute professionnel certifié. Cela a été une aventure merveilleuse et passionnante, j'ai reçu les outils nécessaires pour tailler mon propre chemin dans un secteur en pleine expansion, tout en étant au service des autres.

J'ai appris des méthodes pour induire une transe adaptée à chaque personne que je rencontre. des techniques pour puiser dans leur imagination et créer des changements puissants aux niveaux les plus profonds de la pensée.

Mais je reste toujours en formation.



Mes compétences :

Ecoute

Professionelle

Qualités relationnelles