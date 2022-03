Marc Antoine CHAVANIS

Actuellement à la recherche d'une opportunité professionnelle dans le secteur du digital. Plusieurs années d'expériences dans la technique (start up IHM) & le management d'équipes digitales (sas commac), veilleur High-Tech passionné, j'ai su développer une certaine aisance pour analyser et traiter les grandes questions digitales en entreprise. J'aime le partage et la transmission, A mon sens, les avancées technologiques impliquent que les acteurs du numérique se doivent de transmettre leurs connaissances et d’accompagner un monde en pleine transition.

Une réflexion nourrie d'échanges et d'expériences variés est pour moi essentielle.

Allier le partage de connaissances et l'accompagnement à la recherche et au développement technique de solutions d'avenir... Ce n'est pas un intitulé de poste que je recherche mais surtout un projet.

Je vous laisse consulter mon profil pour les détails de mon parcours et reste joignable via contact privé, par mail marcantoine.chavanis@gmail.com

Soucieux d'améliorer mes compétences et de m'adapter aux nouveautés des sciences cognitives, j'ai suivi les formations planetinnov.com pour être aujourd'hui consultant certifié.



Mes compétences :

Art

Arts

Danse

Danse contemporaine

Développement durable

Écologie

Gastronomie

Iconographie

Peinture

Photographie

Sciences cognitives

Tourisme

Formation

Conseil

budgets

Journals

Marketing Communications

Newspapers