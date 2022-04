- Organisation de journées escalade, canyoning dans les gorges du Verdon,

Mais aussi dans toute la France et à l'étranger. ( pour particuliers et comités d'entreprises ).

- Organisation séjours touristiques et séminaires au Maroc.

- Création en cours, d'une maison d'hôtes au cœur de la médina de Fès au Maroc.

- Cordiste diplômé CQP1 travaux de grandes hauteurs.

www.gorgesduverdon-canyoning.com



Mes compétences :

guide canyoning