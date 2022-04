Après plusieurs années actif dans la blogosphère, en 2009 j'ai créé l'agence Wiphyse WEréputation pour répondre aux demandes de consultation, de formation ou de mise en place de plans d’actions de communication digitale.



Damien Armenté est venu me rejoindre pour développer les services de Wiphyse WEréputation.

Nous travaillons à construire, rectifier ou améliorer l’e-réputation d'Entreprises, Hommes d’affaires, PDG, Hauts fonctionnaires, Cadres ou Dirigeants.



Wiphyse WEréputation propose ainsi aux entreprises d’être présentes de façon pertinente et efficace sur le web, avec des outils de veille et des process d’anticipation de gestion de crise, mais aussi en mettant en place avec elles, des leviers de webmarketing performants selon les objectifs et la stratégie souhaitée (conquête, fidélisation, relation-client, communication corporate,…)..



Marcel Rebolle :

gestion de crise de "e-réputation", construction et organisation du Web social d'entreprise, animation des media sociaux, relation client dans les forums, surveillance du web, analyse et reporting, stratégie de prise de parole dans les réseaux sociaux.



Activités entre 2004 et 2009 :

Avec le soutien de France Télécom et de la Ville de Lyon, j'ai entrepris la création et l'animation d'une "blogosphère" à destination des associations pour le territoire du Grand Lyon.



Autres activités entre 2009 et 2013 :

Intervenant en écoles de commerce (IDRAC) et de communication (Sup' de Com).

Jury de mémoire en école d’ingénieur en informatique (Sup' Info),

Conférencier sur la thématique de gestion de e-réputation à la CCI de LYON,

Article sur la erépution et les média sociaux dans le TOUT LYON (hebdommadaire à destination du monde des affaires Lyonnais)

Interview dans RMC INFO au sujet de la eréputation



Mon passe temps :

Gestion du domaine viticole familiale "Le Cellier des Varennes" à Saint Julien sous Montmelas dans le Beaujolais. Nous élevons avec notre métayer Franck Duvernay, un Beaujolais fruité et harmonieux dans le respect du terroir.



