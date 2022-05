Vincent DI LUZIO

Chef de Service Adj. - Responsable commercial Ile-de-France



Missions actuelles:

• Relations clients et connaissances des projets à venir

• Développement de partenariats avec des ingénieries, bureaux d’études et entreprises

• Constitution de groupements d’entreprises et rédaction de conventions

• Réponses aux appels d’offres et négociations

• Gestion d’équipes pluridisciplinaires (études de prix, méthodes, structures, QSE, architectes…)





Membre du bureau de l'AFGC (Association Française de Génie Civil)



Mes compétences :

Négociation

Dynamique

Développement commercial

AMOA

Travaux publics

Transport

Conseil

Transport ferroviaire

Prospection