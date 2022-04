Cyrille DEYDIER

Responsable Technico-Commercial au sein des Cartonnages du Roannais groupe GONDARDENNES, je peux vous proposer la fabrication de vos cartons d'emballages (Caisses Américaines et Boites découpées) qui peuvent être imprimés jusqu'à 2 couleurs. A travers la filiale TEC-G (38), je peux vous réaliser vos PLV, Présentoirs, BIB ... imprimés en offset quadri et contrecollé sur du carton ondulé.

Pour toute information complémentaire et pour une étude personnalisée, n'hésitez pas à me contacter : 06 74 98 88 08 ou c.deydier@cartonnages-roannais.fr



Mes compétences :

Achat

Commercial

Emballage

Flexographie

Imprimerie

IMPRIMERIE OFFSET

Marketing

Marketing achat

Responsable Commercial

Vente