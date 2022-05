Philippe DUCHAMP

Après un parcours en gestion et comptabilité en cabinets comptables, PME et groupes internationals, dans l'industrie et les services du textile à l'automobile et passant par le recyclage, je suis à la recherche aujourd'hui de poste de direction financière dans une structure d'une centaine de personnes.



Mon expérience en gestion, finance et management seront un atou pour tout direction d'entreprise qui attende plus que des chiffres de leurs équipes fiancières.



Mes compétences :

As400

charges sociales

Comptabilité

fiscalité

Gestion analytique

Informatique

Management

Paie

SAP

VBA