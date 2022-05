Philippe DUCHAMP

Je suis directeur régional de SECAFI en Nord-Picardie.

Nous travaillons pour les représentants du personnel, CE et CHSCT. Nous réalisons des missions d'expertise en analyse financière et stratégique et accompagnons nos clients, les élus de CE dans leur négociation (ex. intéressement, GPEC, plan social). Nous réalisons également des missions de conseil à destination des CE et CHSCT, lors de projets importants ayant un impact sur les statuts et/ou sur les conditions de travail.

Nos partis-pris :

- un dialogue social rééquilibré et constructif,

- une volonté d'apport opérationnel pour aider nos clients dans leur mandats,

- l'emploi et les conditions de travail.

Nous recrutons des consultants sénior en analyse financière/ stratégique et des consultants en condition de travail. Outre les qualités techniques, une forte appétence pour la contribution au dialogue social et une capacité à agir dans un jeu d'acteur complexe sont nécessaires.