Passionné par la fonction Commerciale et les métiers de la Vente, fort de 15 ans d'expérience en entreprise, je crée en 2000 le Cabinet SIL-COM, organisme de formation professionnelle continue privé. J'accompagne les professionnels, TPE, PME et PMI dans l'élaboration de solutions pour valoriser leur savoir-faire ou leurs produits, afin de développer rapidement leur chiffre d'affaires et défendre leur marge.



J'anime également une émission de radio sur Radio Déclic. J'invite des intervenants à partager leur expérience sur des sujets économiques et sociétaux.



Pour plus d'infos:

https://silcom.fr



A très bientôt et au plaisir !



Michel SILVA



Mes compétences :

Développement Commercial

Stratégie Commerciale

Formation Vente

Techniques de vente

Relation Client

Marketing

Formation

Communication

Innovation

PRAGMATIQUE

Management

Sens de la communication et du partage