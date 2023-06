Joël COSTANTINI (JOËL)

J'ai derrière moi une belle carrière dans le monde des industries graphiques et de l'emballage. Derrière même s'il m'arrive d'y replonger pour le plaisir.

Je fais maintenant du marketing de recommandation depuis 2014. D'abord pour préparer ma retraite et avoir un hobby; maintenant pour occuper ma retraite et aider les personnes à retrouver une meilleure santé physique, financière ou les deux et les aider à développer un contact social. Le système de rémunération unique est plus qu'intéressant et sans aucun investissement, objectif ou engagement : des produits exceptionnels autour dune équipe scientifique sérieuse ; des produits brevetés donc exclusifs, fabriqués directement par l'entreprise, des produits adaptés à tout le monde ; des produits aux normes européennes ; que de la recommandation et uniquement de la recommandation (pas de SAV à s'occuper, pas de commandes, pas de livraisons, pas de stock, pas de capital de départ) une entreprise dont la genèse remonte à 1936 ; un job à son rythme donc pas de pression d'objectif ; pas d'exclusivité géographique (un numéro de parrainage valable dans plus de 70 pays). Tout reste à faire en France en dehors de l'Alsace. Moi, c'est la curiosité qui ma ouvert les yeux sur cette entreprise. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que la tentation sera aussi forte que ne fut la mienne pour vous intéresser à notre MLM ?