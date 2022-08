Rosario GAMBINO

Www.lespinsimmobilier.fr



Bonjour et merci de votre visite !

Fort d'expériences auprès de groupes industriels dans les domaines du management, marketing ou commercial, stratégies de croissance, développement depuis 25 ans, notre ambition à l'Agence Les Pins Immobilier Sud Aixois est de résoudre vos problématiques liées à l'immobilier.

Que ce soit dans le cadre de résidences principales, secondaires, locaux commerciaux, notre expertise vous accompagnera tout au long de votre projet.

Nos points forts sont la connaissance du marché local, une forte implication dans chaque mission et le respect de nos interlocuteurs et du code de déontologie FNAIM auquel nous souscrivons ; nous attachons une grande importance aux valeurs humaines.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous consulter directement à l'adresse contact@lespinsimmobilier.fr