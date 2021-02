Abdelhamid RADOUAN

Gestionnaire d'expérience qui, au cours de sa carrière, a occupé des postes tant opérationnels que fonctionnels au sein de l'industrie des télécommunications, informatiques et des services communautaires. Reconnu comme quelqu'un qui résout les problèmes, qui a un sens aigu des affaires et qui allie dynamisme et professionnalisme.

Excellent meneur, communicateur accompli, ayant de l'expérience dans le service à la clientèle, et en administration des services administratifs, et dans le management des équipes, a atteint d'excellent résultats liés à ses responsabilités.

Création et renforcement de nouveaux partenariats avec des fournisseurs ou manufacturiers. Analyse des opportunités de développement et implémentation des plans d'actions qui transformeront ces business potentiels en affaires.



10 ans dans la distribution TI et la formation.

10 ans dans le consulting TI et le commerce international en TI.