Abdelkader ABDELKADER (FAYEDH)

Digital Manager chez Ozone Connect (https://www.ozoneconnect.io/) depuis 2018. Ma mission est d'accompagner l'entreprise dans la mise en place et l'exécution de sa stratégie digitale et plus précisément une approche Inbound Marketing basée sur une stratégie de contenu contenant les éléments essentiels à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et développer des tactiques pour générer des leads qualifiés pour l'équipe de vente.



J'ai aussi développé et lancé le premier blog au Grand Maghreb (https://iotindustriel.com) dédié aux professionnels de l'IIoT et aux intégrateurs de systèmes industriel. Il leur propose une sélection de technologies, de tendances et d'actualités pour leur permettre de répondre aux exigences induites par la transformation industrielle



Après deux ans de travail challengeant, nous avons réussi à mettre en place un mécanisme de génération de leads qui nous a aidé à multiplier le nombre de leads prêts d'entrer en contact avec notre équipe commerciale B2B par 3.6 chaque mois.