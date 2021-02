Abdelkader ABDELKADER TABERKOKT (TABERKOKT)

Technicien supérieur en mécanique option:pose de pipelines,stage de formation soudage automatique CRC Evans Texas USA,ayant exercé les fonctions: contrôleur de travaux,inspecteur de travaux et équipements,responsable de travaux,conducteur de travaux,inspecteur qualité tuyauterie et superviseur de travaux,Superviseur piping/pipeline , très bonnes connaissances des spécifications techniques, maîtrisant plusieurs spécialités de travaux de construction et de montage mécanique, très intéressé de travailler dans la construction des sites pétroliers, Raffinerie, centrale thermique ,pipelines, stations de compression, terminaux départ et arrivée, génie civil et soudage



Mes compétences :

Soudage

Génie civil

Essais hydrostatiques

Sablage/revetement

Mecanique

Construction pétrole/gaz

Tauyauterie

Contrôle qualité

Construction centrale thermique

Canalisation

Manager

Piping

Gaz

Pétrole

Pipeline

Conducteur de travaux

Construction

Quality Assurance

Quality Control

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Heat Exchanger

Gas Compressors

Cathodic Protection

Civil Engineering

Rotating Equipment

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows XP