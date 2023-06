Je suis doctorant en physique et ingénierie à l'école nationale des science appliqué à oujda depuis 2016, j'ai 25 ans et je travaille sur étude, modélisation et conception d'un micro-capteur chimique compatible avec la technologie cmos



Mes compétences :

CMOS

Simulink

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Linux

Java

HSPICE

C Programming Language