Abdelkrim FARCHAKH

Une expérience forte de 13 années au sein de filiales du groupe Saint-Gobain, branche Distribution Bâtiment, dont plus de 8 années exclusivement dans le contrôle de gestion opérationnel, capable d’améliorer la disponibilité, la fiabilité, la sécurité et l’évolutivité des systèmes d’information et d’activité.



Mes compétences :

Administration

Analyse et statistique

Mise à jour tarif

Audit agence et suivi des inventaires

Préparation budgétaire

Assistance technique sur système d'exploitation

Préparer les retraitements comptables et la consol

Etablir les paies et déclarations sociales

Etablir la trésorerie prévisionnelle et les budget

Analyser le compte de résultat et le bilan

Etablir les déclarations fiscales périodiques

Réaliser les travaux d'inventaire

Réaliser les travaux courants de comptabilité

Logiciels compta: EBP, DIA

Logiciels: SAP, AS400, VEGA, Pack Office