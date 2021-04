Abdellah ABOULBARGE

Passionné par la robotique et les nouvelles technologies, j'ai de la chance davoir réalisé ma formation dingénieur en robotique et davoir complété mon savoir dans cet univers, ce qui me permet aujourdhui de me proposer pour un poste dingénieur en robotique ou mécatronique...



Je souhaite intervenir à l'occasion des différentes étapes d'un projet robotique :

- L'analyse et la compréhension du besoin

- La conception mécanique

- Le prototypage

- Le développement des algorithmes

- Le développement d'IHM de contrôle de robots

- L'intégration mécanique et électronique



Grâce à mes différentes expériences, j'ai pu développer ces dernières années des compétences en termes de :

- Développement web

- Développement des robots

- Tests de validation

- Analyse des circuits électrique, électronique et hydraulique

- Maintenance des machines automatiques

- Gestion de projet



J'ai également développé des soft skills telles que :

#Créatif #Rigoureux #Travail d'équipe #Fast learner



Vous aussi vous êtes passionné par la robotique et les nouvelles technologies et vous souhaitez échanger sur ce sujet, je vous invite à me contacter.



#Robotique #Mécatronique #Automatisme #Recrutement