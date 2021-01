Abdellah SAADAOUI

SAADAOUI Abdellah élève Ingénieur en 3éme Génie Mécanique des Systèmes Industriels à Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (ENSET) Mohammedia, Titulaire d'un Diplôme d'Etudes Universitaire Professionnel en Génie Mécanique des systèmes Industriel, et d'un Baccalauréat Sciences Mathématiques option - B-.

Informations relatives :

Esprit dinitiative, danalyse et de synthèse, dynamisme et esprit déquipe . La polyvalence de mon profil ainsi mes expériences professionnelles m'assurent une bonne connaissances des différents domaines de l'industrie .

Je souhaite intégrer une équipe dynamique qui me permettra non seulement de mettre en pratique mes connaissances mais aussi de s'engager dans une démarche d'innovation et d'amélioration continue aussi personnelle que professionnelle.