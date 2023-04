Abdellahi OULD MOHAMED SALEM

Diplômé de la Faculté de Lyon et ancien élève de l’ESSA de Lyon (Promo 88). Je me suis Orienté vers la Recherche, avec obtention d’un DEA puis un Doctorat et quelques publications dans des revues. J’ai la recherche (précarité d’emploi et difficulté à trouver les financements » en 2004 pour retourner en Officine. Où j’y suis depuis plus de 5 ans. Je m’intéresse actuellement à la pharmacie Hospitalière pour enrichir mon parcours et découvrir une autre facette de mon métier.



Mes compétences :

Immunologie

Pharmacie