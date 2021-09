Abdellatif ZERAIDI

Après ses études à l'école nationale des Beaux-Arts de Tétouan, Abdellatif Zeraïdi عبد اللطيف الزرايدي, né le 24 décembre 1960 à Ouezzane, a quitté, vers la trentaine, le Maroc pour la France où, avant de s'installer en Alsace, il a suivi les cours de l'école nationale des Beaux-Arts de Dijon.



L'artiste, qui avait consacré ses premières oeuvres à des paysages purement marocains ( Médina, portes et ruelles anciennes de Salé, de Fès et de sa ville natale,...), compte à son actif plusieurs expositions, notamment au Luxemboug, en Belgique, en France, en Suisse et au Maroc.







