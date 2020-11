Abdelmajid DAF FREELANCE

- Plus de 27 ans dexpérience des situations complexes ou exceptionnelles de la vie des entreprises ;

- Plus de 10 ans dans des postes de directions financières et de management

opérationnel et stratégique.

- Une expérience reconnue dans la gestion de la trésorerie, loptimisation du BFR et le management opérationnel sur le terrain ;

- Une expertise pour la réalisation de diagnostics indépendants, lélaboration de prévisions de trésorerie ou de plans dactions, la mise en place de systèmes dinformation et de gestion, les financements, lévaluation des équipes de la Direction Financière, etc.

- Le respect des contraintes en termes de deadlines (des solutions opérationnelles mises en place dans des délais exceptionnels) et le pilotage des missions sur le terrain.

- Maitrise parfaite des outils pédagogiques opérationnels et financiers (SAP, Sage, Odoo.)