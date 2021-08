Abdelmonaim HOMRANI BAKALI

Merci pour votre visite



En résumé, Ingénieur agronome, spécialité : Écologie végétale.

Docteur en Écologie et biologie.



Mon domaine de recherche inclut plusieurs aspects de recherche sur la réhabilitation/restauration des pâturages arides à travers l'usage des espèces pastorales locales et arbustes fourragers . J'ai accumulée au cours des dix dernières années un large éventail d'expérience sur : l'Identification des plantes (incluant la documentation photographique de plantes locales), la multiplication et l'installation des espèces locales aux conditions arides notamment à travers l'usage de certaines techniques comme la collecte des eaux de pluie, le suivi de la végétation des pâturages etc. Je profite de ce panel des experts pour signaler que Je suis enthousiaste à l'idée de collaborer étroitement avec d'autres chercheurs nationaux et internationaux dans les domaines écologiques et agroécologiques.



Mes compétences :

Ecologie

Travail en équipe

Rédaction scientifique

Phytosociologie

Réhabilitation des pâturages

Restauration des pâturages

Gestion de projet

Physiologie végétale

Multiplication des plantes

Botanique

Agriculture durable

Biodiversité

SIG

Collecte des eaux de pluie

Identification des plantes

Développement durable