Abdelmoula MAKROUM

À travers mon cursus de formation, j’ai appris des connaissances solides dans différents disciplines du génie industriel, principalement :



• Gestion et planification de la production

• contrôle de la qualité

• Gestion de la maintenance

• Amélioration des indicateurs de performance

• Pilotage des flux industriels et logistiques

• Ingénierie de conception et développement de produits



Durant mes stages j’ai eu l’occasion d’acquérir une expérience professionnelle très riche, touchant divers aspects techniques et organisationnels de l’entreprise où je suis mené à mettre en pratique différentes connaissances ,Aussi c’étaient des opportunités pour développer mon savoir-être aussi que mon savoir-faire et de prendre contact avec des firmes de renommé ainsi d’être impliqué dans des projets professionnels ambitieux.



Ma créativité, ma rigueur, mon investissement personnel et mon esprit d’équipe et d’initiative résidaient toujours les clés d’atteinte de mes objectifs.



Mes compétences :

Dessin technique (CAO /DAO)

Réalisation des tableaux de bord

Techniques d’assemblage

Optimisation et Simulation des Systèmes Industrie

Installation hydraulique, pneumatique

Méthodes de fabrication

Méthodes et outils de l’amélioration continue

Programmation des MOCN (machine-outil à commande

Entreposage et Gestion de Distribution

Management des systèmes d’information (ERP/GPAO)

Contrôle statistique de la qualité et cartes de co

Implantation des ateliers

Gestion de stocks et du magasin

Gestion du projet et management d’équipe

Logistique et Pilotage des flux

Lean Management

Planification et Ordonnancement (PIC, PDP, CBN)

Fiabilité industrielle et gestion de la maintenanc