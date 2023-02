Abdelouahab TASLIMANT (ABDELOUAHAB TASLIMANT)

Je suis actuellement un ingénieur en Génie Mécanique.

Ma formation étant ingénieur en génie mécanique ma permis dapprendre les concepts scientifiques et les outils mathématiques nécessaires pour développer un sens danalyse et de réflexion, ainsi une aptitude à résoudre les problème avec efficacité et dans les meilleurs délais, de plus jai appris comment exploiter mes connaissances techniques pour concrétiser les solutions développées allant de la traduction des besoins clients en cahiers de charges et la recherche des fournisseurs, passant par la conception et létude de faisabilité vers une modélisation dun système de production fiable, toute en produisant des biens de bonne qualité dans les meilleurs délais avec un coût optimale et une grande fiabilité et durabilité.

En outre, je suis un membre actif dans le club social de lécole, club du bénévolat, et jétais un vice-président pendant 2018 à 2019, suite à cette expérience jai développé mes compétences relationnelles et la capacité de piloter des projets, diviser et planifier des tâches pour impliquer tous les participants et garantir le bon déroulement des tâches dans les meilleurs délais.

Et comme vous pouvez le constater sur mon profil, jai confronté le milieu du travail à travers des stages techniques, dans lesquelles jai effectué plusieurs missions et j'avais l'opportunité de developer un sens d'ingénierie afin d'avoir les clés nécessaire pour réussir chaque projet.