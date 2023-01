* Étalonnage et vérification de divers instruments de mesure en interne et sur site de: Pression, température, dimensionnel, pesage, masse, vitesse, force, électrique

* Cartographie des enceintes climatiques et thermostatiques

* Qualification et essais sur les salles blanches et les hottes à flux laminaire

* Élaboration des procédures techniques

* Traitement, analyse des rapports d'étalonnage

* Traitement et suivi des dossiers clients