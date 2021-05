Je me présente MOUJAHID Abdelouahed, j ai 22 ans diplômée Licence Professionnelle en Électronique, Automatique et Télécommunication à la Faculté Poly disciplinaire de Khouribga.

L’accumulation de ces compétences a développé en moi, un esprit d’équipe, le sens de l’organisation,la motivation et la Minutie ,je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

LabVIEW

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

MPLAB

ATM (Asynchronous Transfer Mode)